Dani Calabresa dá à luz Bernardo, seu primeiro filho com Richard Neuman

Dani Calabresa deu à luz Bernardo, seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman, em 8 de julho, na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. O anúncio foi feito pela humorista nas redes sociais nesta quinta-feira (17), nove dias depois que o bebê veio ao mundo.

"Nosso bebê Bernardo chegou. 8 de julho. O coração que batia aqui dentro, agora tá aqui fora, fazendo o nosso transbordar de amor. Melhor sensação do mundo, obrigada meu Deus", escreveu Dani ao compartilhar algumas fotos do parto com os seus quase 3 milhões de seguidores.

Bernardo é o primeiro filho de Dani Calabresa, de 43 anos, que é casada desde 2022 com o publicitário Richard Neuman, de 41 anos. O casal anunciou a gravidez em janeiro deste ano.

