Momento da dramaturgia no streaming também é muito bom

A dramaturgia segue como um dos principais negócios da TV aberta, não por acaso os investimentos, o volume de produção e a resposta sempre à altura do mercado comercial.

Mas, vale muito destacar o também bom momento da dramaturgia nacional no streaming.

Guerreiros do Sol, inspirada no universo de Lampião e Maria Bonita e disponível no Globoplay, aparece como destaque. Texto de George Moura e Sergio Goldenberg, tem toda história sendo contada a partir da perspectiva de Rosa, personagem de Isadora Cruz.

Maria e o Cangaço, no Disney+, apesar da sua quase inexistente divulgação, mostra Isis Valverde em dos seus melhores desempenhos, assim como DNA do Crime 2, da Netflix, com Maeve Jinkings, Thomás Aquino e Letícia Tomazella, é outra que por “n” razões vale muito ser assistida.

O fato é que, tanto na TV aberta quanto no streaming, o volume e a qualidade do trabalho apresentados são da mais alta qualidade. E o que prova a nossa capacidade de saber fazer e fazer bem feito.

LEIA TAMBÉM:

Record estreia 'Game dos 100' no domingo com provas e eliminações semanais

TV TUDO

Recado ao Ratinho

Ratinho, meu caro, estou nessa estrada faz tempo e uma das coisas que aprendi, é nunca ter medo de crítica e de ninguém. Muito menos de você. Quanto sua falta à minha vida ou ao meu trabalho, saiba, é nenhuma. Por outra, bem deselegante da sua parte, em uma bronca comigo, colocar parentes no meio. A gente se basta. E sobre o SBT, fique sabendo, minha história com ele é bem mais antiga que a sua. Passe bem e um abraço ao “famoso quem” que te acompanha no programa de rádio.

Jogou junto

Uma coisa tem tudo a ver com a outra, sim: o futebol do Mundial de Clubes deu uma alavancada das mais importantes em Vale Tudo. Qualidades à parte que a novela tem, foi uma colaboração fundamental.

Momento SBT - 1

O SBT está passando por uma série de transformações, naturais, a completa troca de sua direção. De quem antes estava lá, não sobrou rigorosamente ninguém.





Momento SBT – 2

Se o SBT está melhor ou pior agora, embora se faça uma ideia, ainda não é possível chegar a uma avaliação mais correta. Porém, há uma instabilidade até ostensiva nos seus interiores, com rumores internos muito fortes sobre novas trocas no seu alto comando.





Um porém

Em meio a tudo, há um visível estranhamento por parte de uma maioria, com a forma e intensidade do diretor Rinaldi Faria trabalhar. Meio tratorzão, que forma uma espécie de bolha. Daí as inevitáveis batidas de frente.

Sala de espera

A Rede TV! está preparando um programete de 10 minutos de duração para exibição antes do TV Fama. Vai mostrar o que está em destaque na internet, como dancinhas do TikTok, vídeos de famosos, músicas, entre outros. Só com off, sem apresentador.

Terceira metade

O Globoplay promove nesta sexta-feira a estreia de Terceira Metade, reality show de relacionamento comandado por Deborah Secco. Produzido pela Boxfish, terá seus 10 episódios liberados em três etapas: três nesta sexta-feira (18), quatro em 25 de julho e os três finais em 1º de agosto.

Bronca antecipada

Este novo reality, ainda sem nenhum episódio liberado, já tem recebido críticas de alguns setores da sociedade, a partir do formato. Solteiros dispostos a se envolver com quatro casais selecionados, que buscam uma terceira metade. Fala-se em estímulo ao trisal.





Tendência

Não está batido o martelo, mas já há uma sinalização para novas mudanças na grade do SBT no final de tarde. O fim do Tá na Hora é dado como certo e só não há ainda uma decisão do que será colocado no seu lugar. A ideia, em se tratando do jornalismo, é reforçar a faixa da manhã.





E outra

O SBT Brasil, do Cesar Filho, em meio a essas mudanças, também poderá ter o seu tempo de arte estendido. E passar a funcionar ainda mais como ponteiro, para alavancar a grade da noite.