Empreendedoras Braskem impulsiona negócios femininos na região

O protagonismo feminino no empreendedorismo ganhou mais um capítulo no Grande ABC com a formatura da 6ª edição do programa Empreendedoras Braskem, realizada na última terça-feira (15). Ao todo, 43 mulheres concluíram a jornada de capacitação voltada à estruturação e fortalecimento de pequenos negócios liderados por mulheres da região.



A cerimônia aconteceu no auditório da Braskem e reuniu autoridades locais, formandas e representantes da empresa. A iniciativa, criada em 2019, já impactou mais de 200 mulheres em diferentes regiões do Brasil e tem como foco promover autonomia econômica, inclusão social e desenvolvimento local, especialmente em comunidades próximas ao Polo Petroquímico.



O curso foi desenvolvido em parceria com a escola de negócios periférica Empreende Aí e abordou temas como autoconhecimento, gestão, finanças, marketing, vendas e comunicação estratégica. Ao final da formação, as alunas apresentaram seus projetos em um pitch, e os três mais bem avaliados receberam incentivo financeiro para alavancar suas ideias:



- 1º lugar: Juliana Mazetti (Ateliê Juliana Mazetti)



- 2º lugar: Rosângela Mendonça (Sabor Kakau)



- 3º lugar: Marta Guimarães de Lima da Silva (Delícias da Marta)



A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, destacou a importância do projeto para a transformação de realidades. “Não se trata apenas de capacitação, mas de acreditar no poder de mudança que cada mulher carrega”, disse. Já Fernanda Olivera, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Mauá, reforçou: “Todas são vencedoras por se colocarem em movimento”.



Segundo Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste, investir em mulheres é impulsionar mudanças duradouras. “Quando uma mulher empreende, ela transforma não só sua vida, mas toda a comunidade ao redor”, afirmou.



Com o Empreendedoras Braskem, a companhia reafirma o compromisso com o fortalecimento de lideranças femininas, promovendo inclusão produtiva e geração de renda nos territórios onde atua.