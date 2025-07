Com Tarcísio, Gilvan discute impacto da tarifa dos EUA no setor de pneus

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), se reuniu nesta quinta-feira (16) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para apresentar reivindicações do setor industrial, especialmente da indústria de pneus, que tem forte presença no município. O encontro contou com representantes das principais fabricantes do segmento, como Prometeon, Bridgestone, Pirelli e Goodyear.



A agenda teve como foco três temas centrais: o impacto da tarifa anunciada pelos Estados Unidos sobre pneus brasileiros, a concorrência desleal com produtos importados de baixa qualidade e a necessidade de ajustes na política tributária estadual, com destaque para os redutores de ICMS.



“É hora de proteger a produção nacional e garantir condições justas para quem gera emprego e renda aqui no Brasil”, afirmou o prefeito. Segundo Gilvan, os fabricantes locais estão preocupados com o avanço de pneus importados sem certificação adequada, o que afeta a competitividade das indústrias instaladas no Estado.



Durante a reunião, o governador Tarcísio ouviu as demandas e se comprometeu a encaminhá-las para avaliação técnica da equipe econômica do governo paulista. Um dos pleitos é a revisão de regras fiscais que hoje penalizam empresas que mantêm produção em território nacional.



Além do setor de pneus, também foram discutidos desafios de outras cadeias industriais com presença relevante em Santo André e no ABC, como a indústria química, de plásticos, cobre e petroquímica.



Para o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a interlocução direta com o governo estadual é essencial para buscar soluções que fortaleçam a indústria paulista diante de um cenário global desafiador. “A competitividade da nossa indústria passa por medidas locais que corrijam distorções e incentivem a produção”, destacou.