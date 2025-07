Veja a charge do 'Diário' para o dia 17 de julho de 2025

Doze anos separam os encerramentos do segundo e do quarto mandato do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), quando passou o comando de São Caetano aos seus sucessores. Para os vereadores que compõem a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Dívida, instaurada no início de junho, existe uma relação entre 2013 e 2025, momentos em que Paulo Pinheiro (na época no MDB) e Tite Campanella (PL) assumiram, respectivamente, a chefia do Palácio da Cerâmica: passivos milionários de restos a pagar entregues para o prefeito seguinte quitar.

