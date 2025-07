Os desafios da amizade virtual

Existe uma expressão popular que diz “quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro”. A expressão deriva de um trecho do livro do Eclasiástico na Sagrada Escritura: “Um amigo fiel é uma proteção poderosa, quem o encontra, encontra um tesouro” (Eclo 6,14). Nos tempos em que vivemos hoje, em que muitas coisas são descartáveis – por vezes até as pessoas – esta expressão ganha um significado ainda mais profundo. Padre Jonas dizia que ter amigos é essencial, mas cultivar uma amizade não é tarefa fácil. Requer paciência e humildade nos momentos de conflito, disposição para manter contato e amor para fortalecer os vínculos.

Hoje, por meio das tecnologias de comunicação, é possível interagir, com facilidade, com uma pessoa que vive em outro continente, apenas com um smartphone na palma da mão.

As amizades virtuais permitem que as pessoas se comuniquem com aqueles que não convivem ao seu lado. O ambiente virtual também permite que se mantenham vivas a memórias vividas com alguém por meio do compartilhamento de fotos, vídeos e textos. Entretanto, por mais que tudo pareça deslumbrante, no mundo virtual existem ruídos que muitas vezes passam despercebidos.

O principal obstáculo de uma amizade virtual é justamente não ter o contato físico. Não poder olhar para a pessoa, abraçá-la e ouvir a sua voz. Estas são interações que fazem a diferença e ajudam os amigos a se conhecerem melhor. Em consequência, ter acesso superficial, apenas por fotos e vídeos – principalmente quando são modificados e editados – pode criar uma ideia ilusória sobre quem a pessoa do outro lado da tela realmente é. E nisto, está mais um obstáculo: como é possível amar quem não se conhece a fundo?

Outro fator que deve ser considerado pelas pessoas que mantêm amigos virtuais é o isolamento que o uso de aparelhos eletrônicos pode causar. Quem nunca entrou em um restaurante – local de convívio e diálogo – e viu todos sentados à mesa utilizando o celular ao invés de interagirem entre si? As amizades virtuais podem aproximar pessoas distantes geograficamente, mas afastar aqueles que estão mais próximos e que, muitas vezes, mais precisam de atenção. Por fim, é necessário estar atento ao prejuízo à saúde física – principalmente dos olhos – e mental que a exposição excessiva às telas pode causar.

Manter uma amizade virtual vale a pena se for de forma saudável e, principalmente, se for extensão de uma amizade vivida presencialmente – mesmo que há muitos anos. Deste modo, o digital será um meio utilizado para não se perder algo precioso nos dias de hoje: uma amizade verdadeira.

Laura Lo Monaco Vidili é jornalista e repórter do telejornal Canção Nova Notícias.

