Santuário andreense entra em guia de afroturismo

O Ministério do Turismo destacou o Santuário Nacional da Umbanda, em Santo André, como um dos destinos afroturistícos brasileiros. A indicação foi feita durante esta semana no Guia do Afroturismo no Brasil - Roteiros e Experiências da Cultura Afro-Brasileira do País.

O espaço, no bairro Montanhão, está apontado entre as 16 indicações no Sudeste, segundo a publicação do ministério, como um exemplo de “experiência protagonizada por pessoas negras”, que resgata a ancestralidade e projeta um futuro de valorização da cultura negra.

SANTUÁRIO

Com estátuas de orixás e mais de 600 mil metros quadrados destinados à celebração da fé, o Santuário Nacional da Umbanda funciona de terça a domingo, das 8h às 14h. A estimativa é que, por ano, 150 mil pessoas visitem o destino.

Apontado no material como um cenário de fé, natureza e renovação, o santuário conta com estacionamento, sistema de vigilância interna, lanchonete, floricultura, assim como espaço de artigos religiosos e aluguel de tendas.

Em seu histórico, o santuário ocupa hoje parte da antiga Pedreira Montanhão, ativa até os anos 1970.

DEMAIS DESTINOS

Para conhecer o guia, com circuitos gastronômicos, museus e feiras, é necessário acessar https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/afroturismo/guia_afroturismo_mtur.pdf.