São-bernardense lança livro e realça a importância de Gilberto Gil

“Fazer canção é pensar o Brasil; Gilberto Gil pensava neste futuro desde 1960”, defende o pesquisador e músico Gabriel Marotti, 35 anos. Nascido em São Bernardo e morador de Santo André há uma década, ele lança neste mês, como fruto de sua dissertação de mestrado na USP (Universidade de São Paulo), o livro Banda Larga Cordel (homônimo do álbum de Gil, nascido em 2008). No evento, a ser realizado na unidade 14 Bis do Sesc (R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista) nesta sexta-feira (18), Marotti também palestrará sobre como a tecnologia marca um dos principais nomes da MPB.

Segundo ele, a apresentação, com base nos estudos acadêmicos e ingressos já esgotados, analisa como Gil retrata de forma inovadora, a partir de 1960, os avanços das tecnologias – tema que influenciou até mesmo sua passagem como Ministro da Cultura do País, entre os anos de 2003 e 2008. “Quando levantamos um repertório assim na música brasileira, achamos menções da Pitty ou do Paulinho da Viola, por exemplo. Mas é consenso que ainda há muito a se aprender com o Gil, um cantor que há mais de seis décadas retratava a inteligência artificial (na canção Cérebro Eletrônico)”, destaca.

Para lidar com o sucesso de público já esperado para o Sesc, Marotti já programa para o Grande ABC uma agenda de lançamento aberta ao público. Tocando como baterista o repertório que inspirou seu livro, a ideia é realizar a venda e divulgação do livro no Bar A Praieira (Rua Cel. Ortiz, 96, Centro, Santo André). O projeto contará com a parceria do amigo e vocalista Roberto Ribeiro no dia 8 de agosto, às 19h. “Este é um ano simbólico para lançar o livro, também pela última turnê do Gil, a Tempo Rei. Não tive ainda a oportunidade de ir, mas estou me organizando para em outubro comparecer e tentar entregar em mãos o livro para ele”, comenta o pesquisador.

No momento, Marotti concentra esforços em um doutorado. A partir do legado observado com Gil no mestrado, ele estuda como outros compositores atualmente têm pensado a cultura moderna. “Acho importante pensar como a ênfase nas tecnologias, como no caso de Gil, reverberam avanços nas políticas públicas cada vez mais. A exemplo, de como ele pensou os Pontos de Cultura, que ainda resistem hoje”, contextualiza.

PARA PRESTIGIAR

O livro Banda Larga Cordel, publicado pela editora Letra e Voz, pode ser adquirido pelo contato (11) 96110-1430 ou no site https://share.google/5KdYmW1eeKed24VJk. Com 197 páginas, o valor da obra é de R$ 54.

