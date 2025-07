Paulo Ricardo comenta expectativa para show de aniversário em São Caetano

Autor da trilha que abre há mais de 20 anos o reality show BBB, o vocalista Paulo Ricardo decidiu que “o querer é poder” da vez é desembarcar no Grande ABC para um show em celebração ao aniversário de carreira. O ex-vocalista do RPM contou ao Diário que escolheu os palcos do Multiplan Hall, no ParkShopping São Caetano, para este sábado (19) pela “nostalgia que marcou o início da carreira”.

Popularizado junto à banda pelos hits Olhar 43 e Rádio Pirata, Paulo Ricardo recorda que o clube Aramaçan marcou a estreia da primeira turnê ao vivo do grupo, nos anos 1980. “Foi uma noite inesquecível, marcou o início da nossa carreira. Desde então, o Grande ABC tem um lugar muito especial na minha vida, acho que como um marco de que a história é sempre feita de diferentes capítulos”, comentou.

Desta vez, o Multiplan Hall espaço inaugurado também em julho do ano passado, será o anfitrião da turnê Paulo Ricardo XL (40 em algarismos romanos). Nesta apresentação, o artista confirma que o plano é utilizar três telões de alta definição e fazer uma captação ao vivo em múltiplas câmeras. “Diferente da tecnologia que nos permitia os anos 1980, desta vez teremos até as participações virtuais, nas telas, de ícones como Renato Russo e Rogério Flausino. Acho que isto (tecnologia) é um dos pontos altos para comemorar 40 anos de carreira. A gente realmente buscou uma produção de alto nível, pensada nos mínimos detalhes”, acrescentou o cantor.

No setlist do show, estão confirmadas também faixas de sucesso como Vida Real (o hit do BBB, que tem como versão original a canção holandesa Leef, de Han Van Eijk), Louras Geladas, Sonho Lindo e até Imagine, de John Lennon.

Além dos clássicos, a performance abre espaço também para novidades na trajetória de Paulo Ricardo, como o recém-lançado álbum Recomeçar e a faixa de 2024 O Verso.

A expectativa para a noite em São Caetano, de acordo com Paulo Ricardo, é alta. “Na última semana, fizemos questão de ensaiar no shopping esse capítulo da nova turnê, com a presença de alguns fãs. Foi tudo especial, tanto para eles, como para mim”, finalizou.

