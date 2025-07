Paulo Ricardo comemora 40 anos de carreira com show em São Caetano

O cantor Paulo Ricardo, um dos nomes mais emblemáticos do rock nacional, desembarca em São Caetano no próximo dia 19 de julho (sábado) com a turnê comemorativa “Paulo Ricardo XL”, que marca seus 40 anos de trajetória nos palcos. O show será no Multiplan Hall – ParkShopping São Caetano, e promete uma noite repleta de nostalgia, surpresas e sucessos que atravessaram gerações.



Ídolo desde os tempos do RPM — banda que dominou o cenário musical nos anos 1980 —, Paulo Ricardo prepara um repertório que mistura clássicos como “Louras Geladas”, hits recentes e faixas que marcaram a televisão, como “Vida Real”, tema do Big Brother Brasil. O show também terá momentos especiais com canções como “Imagine”, de John Lennon (em versão autorizada por Yoko Ono), e a romântica “Sonho Lindo”, conhecida do público por embalar uma novela da Globo.



Além dos sucessos de rádio, o artista resgata pérolas menos conhecidas, como “Quatro Coiotes” e “Só Me Fez Bem”, mostrando sua versatilidade e talento para se reinventar sem perder a identidade musical.



Com produção de alto nível, cenário impactante e uma presença de palco já consagrada, Paulo Ricardo prepara uma experiência que vai além da música. O espetáculo aposta em uma narrativa emocional que passeia por décadas de arte e cultura, tornando o evento mais do que um show: uma verdadeira celebração da memória afetiva do pop rock brasileiro.

SERVIÇO



Show: Paulo Ricardo comemora 40 anos de carreira no Multiplan Hall - São Caetano

Data: 19 de julho de 2025 (sábado)

Abertura da casa: 19h

Início do espetáculo: 21h

Local: Multiplan Hall - São Caetano (Alameda Terracota, 545 - 09531-190 - Piso L2 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP, 09531-190) - Shopping São Caetano.

Acesso para deficientes: sim

Classificação etária: 18 anos. Menores acompanhados somente dos pais ou responsável legal.*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Ingressos: a partir de R$ 150,00 e podem ser adquiridos online através do Multiplan Hall SCS (https://www.ticketmaster.com.br/event/paulo-ricardo) ou pela bilheteria oficial (Multiplan Hall - Endereço: Park Shopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 - Cerâmica, São Caetano do Sul – SP, 09531-190) - Funcionamento: Segunda a Sábado das 14hrs às 22hrs. Domingo das 14hs às 20hrs.

Taxa de Serviço: 15%

Limite de ingressos por CPF: Clientes podem comprar até 08 ingressos sendo 04 meias-entradas.

Para compras online: Cartões de crédito em até 10 parcelas sendo em até 03 sem juros e PIX à vista.

Para compras na bilheteria oficial: Cartões de crédito, cartões de débito e dinheiro.

Ingressos para PcD: A compra pode ser feita na bilheteria ou diretamente no site. Para compras online, selecione o preço “Meia-Entrada” e clique em “Continuar” para ser direcionado ao mapa de assentos. Escolha o assento desejado, existem assentos acessíveis com a informação de “PCD – Area acessível”, clique em continuar para seguir com o processo de compra. Recomendamos que a compra dos ingressos para a Pessoa com Deficiência e seu acompanhante sejam realizados no mesmo momento e em um mesmo pedido, garantindo que permaneçam juntos no setor durante toda a apresentação. Pessoas com Deficiência e um acompanhante têm direito à meia-entrada.