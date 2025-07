Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (18) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta sexta-feira, 18 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Vá com calma e prepare-se para um fim de semana emocionante, mas cuidado com a saúde! Apesar do trabalho manhã ser um pouco agitado, continue persistente e organizado para superar obstáculos. Fique de olho em surpresas amorosas à noite.

Cor: MARROM

Palpite: 15, 24, 26

Hoje a Lua Minguante brilhará a favor dos Capricornianos! Espere por uma reviravolta positiva, mas não descarte alguns desafios financeiros pela manhã. Seja cauteloso, controle seus recursos. À noite, novidades amorosas podem surgir - talvez o início de algo especial com o crush.

Cor: AZUL

Palpite: 09, 54, 45

Vá devagar hoje e controle suas reações. Apesar de poder haver tensões iniciais, o clima fica mais tranquilo ao longo do dia. Um reencontro pode tocar seu coração, mas não espere muito do romance agora. Lembre-se, seja gentil em todas as suas interações.

Cor: CINZA

Palpite: 17, 06, 42

Quer sextar com boas novas, meu cristalzinho? Olha, se depender do céu você precisará ter um pouco de paciência, pois o dia já começa nervoso e tretas não estão descartadas em seus contatos. Muita calma nessa hora para não perder a boa e acabar se estressando com quem convive ou trabalha. Além disso, hoje Mercúrio fica retrógrado e recomenda atenção extra com a saúde, portanto, procure se poupar para preservar seu bemestar. Ainda bem que os astros prometem deixar sua boa lábia, simpatia e seu charme no modo turbo à noite. Não pense duas vezes puxar conversa com o crush na pista, pois ele vai se render aos seus encantos rapidinho. A dois, um clima de harmonia e altos papos deve embalar a relação.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 45, 11, 29