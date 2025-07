Horóscopo: previsão de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sexta-feira (18)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta sexta-feira, 18 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Sexta-feira pode começar com alguns desafios profissionais, leãozinho! Evite conflitos com figuras de autoridade e seja gentil com suas palavras para evitar confusões. A boa notícia? A noite promete ser mais positiva, especialmente para o coração.

Cor: GOIABA

Palpite: 48, 30, 10

Mantenha a disciplina e não negligencie seus compromissos hoje! Coisas novas podem te distrair de seus objetivos. Sua vitalidade pode oscilar, então cuide da sua saúde e mantenha o pensamento positivo, meu cristalzinho! Para melhorar, uma atmosfera agradável espera por você na parte romântica da sua vida. Surpresas agradáveis no amor podem aparecer.

Cor: PRATA

Palpite: 20, 02, 47

Você inicia o dia com o pé direito, evitando se preocupar demais com o dinheiro. Controle suas contas e evite gastar além da conta. No trabalho, concentre-se e conquistará grandes coisas. Ajuste seus planos à realidade e mantenha as expectativas equilibradas. Prepare-se para uma noite de amor ardente, sua sensualidade vai se destacar!

Cor: VIOLETA

Palpite: 39, 45, 48

Sextou e a Lua te convida a valorizar as relações, mas cuidado com desentendimentos pela manhã. Fique de olho no ambiente profissional, concorrência à espreita! Mas não se preocupe, a noite promete com novidades incríveis no amor. Chance de engatar um novo relacionamento duradouro ou fortalecer o atual.

Cor: SALMÃO

Palpite: 46, 25, 10