Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (17)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Quinta-feira animadora pela frente! Hoje, novas fontes de realização pessoal e profissional podem surgir. Sua criatividade está em alta, o que pode impulsionar seu trabalho. Se está de férias, prepare-se para surpresas incríveis. Mas, cuidado com os assuntos do coração, há risco de desilusões. Seja esperto, não baixe a guarda! Se está em um relacionamento, é hora de aprimorar a sintonia.

Cor: LARANJA

Palpite: 01, 55, 10

Melhora nos ganhos à vista! Hoje é perfeito para investir e negociar. Siga seus instintos e colha lucros. Mas lembre-se: não divulgue antes de concretizar e controle os gastos. Seja discreto no trabalho, e à noite, controle seus desejos para evitar contratempos no amor.

Cor: BEGE

Palpite: 60, 33, 23

Suas habilidades de relacionamento brilharão! No trabalho, é possível que encontre parcerias benéficas, especialmente em trabalhos em equipe. Mas, cuidado à noite, pois a oscilação astral pode trazer decepções, principalmente no amor. Mantenha a calma e resolva as diferenças rapidamente.

Cor: MAGENTA

Palpite: 45, 18, 21

Quintou com boas energias para conquistas! Confie em seu talento e mostre suas habilidades, pois o reconhecimento e o sucesso estão no ar. Mas, siga com sabedoria, evite pressa e decisões precipitadas. Olho vivo à noite, pois desafios amorosos podem aparecer. Aproveite para reforçar o diálogo com seu amor.

Cor: ROXO

Palpite: 03, 30, 57