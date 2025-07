Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (17) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira, dia 17 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje seu astral estará em alta e notícias excelentes podem chegar pela manhã. É um bom momento para iniciar algo novo, mas não descuide dos compromissos diários. No amor, seu carisma estará em alta, mas modere as atitudes à noite para não arriscar uma conquista certa. Equilíbrio é a palavra-chave!

Cor: BRANCO

Palpite: 36, 56, 11

O dia favorece o lar e a família. Você terá disposição para cuidar dos interesses domésticos e talvez encontre oportunidades financeiras vantajosas. Apesar de possíveis contratempos, sua paciência e determinação vão ajudá-lo a superá-los. Fique de olho nos obstáculos à noite e trabalhe para minimizar as diferenças com as pessoas amadas.

Cor: LILÁS

Palpite: 11, 47, 61

As vibes de hoje estão em alta! Sua criatividade e comunicação estão em chamas, tornando este o momento ideal para crescer profissionalmente e prosperar em entrevistas de emprego. Mas cuidado, o terreno amoroso pode ser escorregadio hoje. Mostre sensibilidade e leveza para evitar conflitos à noite.

Cor: CINZA

Palpite: 23, 14, 49

A Lua abre o dia em sintonia com Mercúrio e garante que o dinheiro virá para o seu bolso, principalmente se souber tirar proveito do seu empenho e das suas ideias inspiradas. Dedicação e criatividade serão seus trunfos para progredir, mas convém ligar o radar ao anoitecer, quando o astral vai dar uma guinada e instabilidades tendem a marcar presença. O convívio com o love pode ficar à mercê de atritos e a recomendação é maneirar nas exigências

Cor: PINK

Palpite: 60, 15, 32