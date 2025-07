Diretoria do Santos fecha contrato de patrocínio com marca de bebida assinada por Neymar

O Santos anunciou nesta quarta-feira o acerto com um novo patrocinador: a Pley By Ney, marca de bebidas assinada pelo atacante Neymar. O vínculo vai ter a duração de um ano e estreia já nesta quarta-feira, quando o clube da Vila Belmiro recebe o Flamengo, às 20h, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Pley by Ney é resultado de uma parceria entre a Tial, Fun Brands e NR Sports. O acordo prevê a exposição da marca no uniforme das equipes profissional masculina, feminina e também das equipes das categorias de base. A formalização do contrato foi definida nesta terça-feira em reunião na Vila Belmiro.

Marcelo Teixeira, presidente do clube, considerou satisfatória a chegada do novo patrocinador e valorizou a exposição do nome do clube. "Trata-se de uma empresa forte no setor e com certeza as duas partes serão beneficiadas. Esse apoio contribuirá muito para consolidar essa nova fase do Santos FC", afirmou o dirigente.

Além do espaço no uniforme, a nova patrocinadora também vai mostrar a sua marca na braçadeira de capitão do time. O Executivo de Marketing e Negócios do Santos, Caio Lacerda, celebrou a chegada da nova parceira.

"É uma marca que terá uma comunicação leve, interativa e que já demonstrou interesse em construir diversas ativações com nossos torcedores. Além das propriedades tradicionais, criamos também o patrocínio na Braçadeira de Capitão, que para o Santos é especial por trazer o Z do nosso ídolo Zito. Seremos o primeiro clube do Brasil a comercializar essa propriedade com um patrocinador", afirmou.

O acerto com novos patrocinadores auxilia o Santos a aumentar sua captação de recursos a fim de ter mais dinheiro em caixa para ajudar na contratação de reforços. Após um início bastante ruim no Campeonato Brasileiro, o clube busca nesta retomada da competição uma reação iminente para ganhar posições na tabela e se distanciar da incômoda zona de rebaixamento do torneio.