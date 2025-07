O que fazer caso o banco venda minha dívida?

Você fez uma dívida com o banco e, sem conseguir pagar, descobre que ela foi vendida para outra empresa. E agora? Apesar de gerar dúvidas em consumidores, essa prática, chamada de cessão de crédito, é comum e completamente legal. Embora esse nome possa soar técnico, na prática significa que a dívida foi transferida para outra empresa, geralmente um Fundo de Investimento, que contrata uma recuperadora de crédito especializada em renegociação para realizar a cobrança.

Segundo Patricia Abrahao, Gerente Jurídico e de Atendimento da Recovery, a venda de dívidas é uma estratégia adotada pelos bancos e outras instituições para reduzir os custos com inadimplência. “Esse processo de venda de dívidas pode assustar em um primeiro momento, mas é comum e completamente legalizado no Brasil. Além disso, é positivo para a economia por ser uma forma das empresas conseguirem lidar com a inadimplência e dos devedores conseguirem uma nova oportunidade de renegociar suas dívidas", explica a executiva.

A seguir, confira perguntas e respostas comuns para esta situação, bem como dicas e soluções para a quitação das dívidas.

Por que isso acontece?

Quando há muitas dívidas em atraso, as instituições financeiras preferem repassar essas dívidas para empresas especializadas em renegociação, evitando assim perdas maiores. Então, elas vendem o crédito inadimplido para essas empresas, que passam a ser os credores e responsáveis por recuperar os valores não pagos. Isso não elimina a dívida do consumidor, visto que apenas transfere a dívida para outro credor, que assume a responsabilidade pela cobrança, porém, a prática o beneficia pois permite renegociar a dívida com valores mais atrativos, descontos maiores, além de opções de parcelamento que caibam no bolso.

Como saber se minha dívida foi vendida?

O primeiro passo é entrar em contato com a instituição onde a dívida foi feita para compreender a situação. Caso ela tenha sido realmente vendida, a instituição vai informar quem é o novo credor da dívida. É possível também que a empresa compradora tente contato por telefone, sms, WhatsApp ou e-mail. Por isso é indispensável ficar atento a esses canais de comunicação e sempre vale confirmar se a nova empresa é realmente responsável pela sua dívida antes de passar qualquer informação.

Como regularizar a dívida?

Em primeiro lugar, é necessário entrar em contato com a empresa que atualmente está com a sua dívida e confirmar todos os dados relativos ao contrato como valor e proposta original, além de prazos e condições para renegociação. Porém, antes de aceitar qualquer proposta, avalie sua situação financeira, assim você garante que o plano de pagamento sugerido esteja de acordo com seu orçamento. As recuperadoras, por serem especializadas em renegociação de dívidas, oferecem descontos e condições atrativas para que o cliente possa regularizar sua situação financeira.

Posso ter o nome negativado por essa nova empresa?

Sim, a empresa que comprou a dívida tem o direito de negativar o nome do devedor, desde que respeite as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso inclui o envio de notificação da negativação com antecedência e o prazo legal para permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e Serasa.

