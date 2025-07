Grande ABC tem quarta-feira (16) de sol e nevoeiro; veja previsão

O tempo segue estável no Grande ABC nesta quarta-feira (16), com previsão de sol ao longo do dia e nevoeiro fraco nas primeiras horas da manhã. Segundo o Climatempo, todas as cidades da região terão temperaturas amenas pela manhã e máximas moderadas à tarde, sem expectativa de chuva.



Em Santo André, o tempo será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo à noite. Os termômetros variam entre 11°C e 22°C.



São Bernardo terá sol com névoa fraca pela manhã. A mínima também será de 11°C, com máxima de 22°C.



Em São Caetano, o dia será de sol com névoa ao amanhecer e máxima um pouco mais elevada: mínima de 11°C e máxima de 23°C.



Diadema registra as mesmas condições: sol com névoa fraca pela manhã e temperaturas entre 11°C e 22°C.



Em Mauá, o tempo será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo à noite. As temperaturas ficam entre 11°C e 22°C.



Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra terão o mesmo cenário: sol durante o dia, nevoeiro nas primeiras horas e céu limpo à noite. Em ambas, a mínima será de 11°C e a máxima de 22°C.



O clima continua seco durante a tarde, com umidade relativa do ar em queda, e não há previsão de mudanças significativas ao longo do dia.