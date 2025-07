Ecovias registra tráfego carregado na Anchieta nesta quarta (16)

A manhã desta quarta-feira (16) começou com lentidão na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego seguia congestionado do km 13 ao km 10 por volta das 9h, devido ao alto fluxo de veículos.



Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego eram consideradas boas. O tempo estava encoberto tanto no trecho de planalto quanto na serra e na interligação entre as rodovias.



Confira:

Rodovia Anchieta (SP-150)

km 13 - 10 - Sentido São Paulo - Tráfego Lento (Excesso de Veículos)

A Ecovias informa que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL



Rodovia dos Imigrantes (SP-160)

km 62 - 40 - Sentido São Paulo - Tráfego Normal (Restrição de Pesados)

A Ecovias informa que para os demais trechos da rodovia situação de Tráfego NORMAL



Interligação Planalto (SP-041)

km 0 - 8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Interligação Baixada (SP-059)

km 0 - 1.8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055)

km 8.5 - 0 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)

km 248.05 - 270.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)

km 270.601 - 292.2 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Marginal Direita Anchieta

km 65.6 - 9.7 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Marginal Esquerda Anchieta

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Marginal Esquerda Anchieta

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal

Motoristas que enfrentarem emergências podem acionar a Ecovias por meio do número 0800 019 7878 — que também funciona via WhatsApp — ou pelos call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo das rodovias.