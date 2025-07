Cemitério Santa Lídia ganha novos jazigos e tecnologia ambiental, em Mauá

A prefeitura de Mauá, através da Secretaria de Serviços Urbanos, concluiu a ampliação do Cemitério Santa Lídia, no bairro Jardim Santa Lídia. O projeto teve início em janeiro de 2024, a obra foi realizada em uma área de 1,378.26 m², e representa um grande avanço na infraestrutura de sepultamento da cidade, e tem como foco a sustentabilidade e o atendimento à demanda da população.

Foram construídas cerca de 640 novas sepulturas, que, somadas às 504 já existentes, dobram a capacidade atual do cemitério. Além disso, o espaço ganhou 432 ossários, destinados ao armazenamento adequado dos restos mortais após o processo de exumação, conforme previsto em lei.

O projeto traz uma inovação tecnológica ambiental, que é a instalação de um sistema de decomposição aeróbica com inativador de gases, em conformidade com a Resolução do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 335/2003, que regula o licenciamento ambiental de cemitérios.

Diferente de diversos modelos tradicionais, onde a decomposição é anaeróbica e gera o poluente necrochorume, o novo sistema utiliza a ventilação forçada para promover a decomposição aeróbica dos corpos, o que reduz o impacto ambiental. Cada jazigo conta com dois tubos, um para a entrada de ar atmosférico e outro para a saída de todos os gases gerados, que passam por um tratamento no inativador antes de serem liberados, ou seja, saem de forma segura por uma pequena chaminé.

O secretário de Serviços Urbanos, Leandro Dias, destacou o compromisso que a gestão municipal tem com a modernização da infraestrutura e o respeito pelo meio ambiente. “Essa ampliação é um marco na história dos nossos cemitérios. Com planejamento, responsabilidade e inovação, garantimos mais dignidade às famílias e proteção ao meio ambiente. É mais uma entrega que reflete o cuidado da gestão do prefeito Marcelo Oliveira com cada detalhe da nossa cidade”, afirmou.