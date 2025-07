Trecho da Avenida Rosa Kasinski é recuperado em Mauá

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, concluiu nesta terça-feira (15) o conserto de uma caixa de águas pluviais na Avenida Rosa Kasinski, na altura do número 1.097. A estrutura estava danificada devido ao tráfego constante de veículos pesados, como carretas, que circulam diariamente pela via.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Leandro Dias, a intervenção foi realizada com agilidade para garantir mais segurança e fluidez no trânsito da região.

“Esse tipo de manutenção é essencial para preservar nossa infraestrutura e evitar problemas maiores, como alagamentos e danos ao asfalto. Trabalhamos seguindo as orientações do prefeito Marcelo Oliveira, que reforça a importância de manter todas as regiões da cidade cuidadas e preparadas para o dia a dia da população”, destacou o secretário.

