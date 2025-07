Emmy: ator de 'Adolescência' torna-se o mais jovem indicado como coadjuvante em minissérie

Owen Cooper, de 15 anos, que atuou na minissérie Adolescência, da Netflix, é o ator mais jovem a ser indicado na categoria Melhor Coadjuvante em Série Limitada ao Emmy 2025, cuja lista de indicados saiu nesta quinta-feira, 15.

Na trama de enorme sucesso do streaming, Owen interpreta um menino de 13 anos que matou uma colega de escola a facadas.

O adolescente concorre com veteranos de peso, como Javier Bardem (de Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, da Netflix), Bill Camp e Peter Sarsgaard (ambos de Acima de Qualquer Suspeita, da Apple TV+), Rob Delaneyd (Morrendo por Sexo, do Disney+) e seu colega de elenco Ashley Walter.

Em Adolescência, Jamie Miller foi o primeiro papel profissional de Owen, escolhido entre 500 meninos pelo diretor de casting Shaheen Baig.

O ator já tem um trabalho agendado para estrear em fevereiro de 2026, com um elenco hollywoodiano. Ele estará em O Morro dos Ventos Uivantes, adaptação para os cinemas da obra de Emily Brönte dirigida por Emerald Fennell e estrelada por Margot Robbie. Owen fará a versão jovem do personagem Heathcliff, que será vivido por Jacob Elordi na fase adulta

A maior indicada à 77ª edição do Emmy foi Ruptura, com 27 indicações, seguida de Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23, considerando as categorias principais e técnicas.