'Homem-Aranha 4': Tom Holland revela detalhes e dá spoiler sobre filme

Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha, revelou detalhes da nova sequência do herói da Marvel, cuja estreia é prevista para 2026, Homem-Aranha: Um Novo Dia. Nessa segunda-feira, 14, ele comentou sobre o estilo das filmagens em entrevista à IGN: "E agora, vamos realmente nos inclinar para o cinema das antigas e filmar em locais reais."

Sobre Homem-Aranha: De Volta ao Lar, terceiro filme em que atuou como o personagem, ele relembra: "Estávamos realmente restritos com o que poderíamos fazer no último filme por causa da covid. Fizemos o filme inteiro nos estúdios."

"Já faz tanto tempo desde que fiz isso que vai parecer um sopro de ar fresco, e acho que os fãs vão ficar nas nuvens com o que estamos montando", completou.

O ator britânico disse, por fim, que algumas filmagens foram feitas em Glasgow, na Escócia. "Vamos usar as ruas de Glasgow para este enorme cenário que estamos montando", disse.

Homem-Aranha: Um Novo Dia é o quarto filme do super-herói de Tom Holland e será lançado em 2026. O nome do longa também faz parte de um arco da revista em quadrinhos do herói, escrita por Dan Slott.