Por que Richard Ríos se tornou o jogador do Palmeiras mais desejado pela Europa? Entenda

O Palmeiras deve ter dificuldades para manter o volante Richard Ríos no elenco. O jogador é um dos grandes destaques da equipe alviverde nesta temporada e teve boas atuações no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Times europeus demonstram interesse no futebol do colombiano. Porto, Inter de Milão, Zenit e Atlético de Madrid são apontados como clubes que estão de olho no atleta. Nos últimos dias, a Roma entrou forte na briga para tentar contratar o meio-campista palmeirense.

De acordo com o site GE.com, o clube paulista já recusou uma proposta da Roma pelo jogador. A oferta foi de 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões, pela cotação atual), mais 5 milhões de euros de bônus (R$ 32,6 milhões) por performance. O Palmeiras só pretende negociar o volante por 30 milhões de euros fixos (R$ 194 milhões).

Polivalente, Richard Ríos atua como primeiro ou segundo volante na equipe de Abel Ferreira. Na atual temporada, o atleta soma 35 jogos, com quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas para os companheiros.

No ano passado, Ríos já tinha sido um dos destaques do Palmeiras. Além disso, o meio-campista tem sido convocado constantemente para defender a seleção da Colômbia. Em 2024, foi determinante para a campanha do vice-campeonato da equipe colombiana na Copa América.

Ríos chegou ao Palmeiras no início de 2023. O clube alviverde desembolsou cerca de R$ 6 milhões para contratá-lo junto ao Guarani. Com os valores pedidos pelo Palmeiras para negociar o atleta, o colombiano teve uma valorização de mais de 3.000% em pouco mais de dois anos.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até a temporada 2028 e despistou sobre o futuro após a eliminação no Mundial de Clubes, diante do Chelsea. "O que eu sei é o que vocês sabem. Só especulações mesmo, até agora não chegou nada ao clube. Então, não tem como responder essa pergunta, porque não chegou nada concreto para mim", disse Ríos no dia 4 deste mês.