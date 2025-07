Veja a charge do 'Diário' para o dia 15 de julho de 2025

Após dois meses de testes e declaração do secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, no dia 26 do mês passado, de que “São Caetano estava “100% apta a começar a receber os alertas do Muralha Paulista”, o prefeito são-caetanense, Tite Campanella (PL), anunciou a entrega do sistema de vigilância eletrônica com reconhecimento facial interligado ao banco de dados do governo do Estado para este fim de semana.

