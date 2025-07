Etecs e Fatecs não iniciam melhorias prometidas

O governo estadual prometeu, há um mês, obras emergenciais de infraestrutura nas Etecs (Escola Técnica Estadual) e Fatecs (Faculdade de Tecnologia) que seriam realizadas durante as férias para não impactar o calendário letivo, porém, em meados de julho, ainda não definiu quais melhorias serão executadas.

De acordo com o CPS (Centro Paula Souza), que administra as escolas técnicas, 56 das 228 unidades no Estado receberão R$ 52 milhões de imediato, de um total de R$ 1,2 bilhão de investimento a longo prazo em modernização.

Algumas das 13 unidades do Grande ABC devem ser contempladas por este aporte, mas o CPS não sabe informar quais e quando, apenas que, a partir de iniciadas, as intervenções serão executadas em paralelo ao andamento das aulas e terão 150 dias para serem concluídas.

Entre os serviços previstos estão a revisão das instalações elétricas, obras para garantir acessibilidade, atualização dos laboratórios e áreas de lazer, conectividade e refrigeração das salas de aula. À época, em 16 de junho, o governador Tarcísio de Freitas disse que tais recursos visam corrigir distorções históricas e preparar as Etecs e Fatecs com mais tecnologia, conforto e infraestrutura adequada.

E de fato as adequações são necessárias. Conforme noticiado pelo Diário, alunos da região enfrentaram dificuldades para estudar neste primeiro semestre por problemas de infraestrutura. Entre fevereiro e março, devido ao intenso calor e por as unidades não terem ar-condicionado, houve o cancelamento das aulas presenciais. Mesmo com o estudo online, os alunos, especialmente das Etecs Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Diadema, e Lauro Gomes, em São Bernardo, reclamaram dos problemas com a plataforma da escola e com a própria internet para ter acesso aos conteúdos.

Na sequência, a estrutura de algumas unidades, como da Etec de Ribeirão Pires, não suportaram as fortes chuvas e ficaram sem energia elétrica, afastando mais uma vez os estudantes das aulas presenciais, em março e abril. Na segunda quinzena de maio e no mês junho, a Etec de Rio Grande da Serra teve as atividades suspensas em função de furtos de fios e cabos. Até o início das férias as obras de reparação não tinham sido iniciadas.

