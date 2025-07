Já são mais de 1.100 inscritos para curso superior em São Bernardo

A procura pelo processo seletivo do Programa Faculdade de São Bernardo nos primeiros sete dias de inscrição, entre 8 e 14 de julho, já contabilizou no sistema cerca de 1.100 inscrições, uma média de 157 por dia, de interessados em garantir uma vaga em um dos quatro cursos oferecidos — Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (bacharelados) e Gestão Financeira (graduação tecnológica).

Conforme o levantamento mais recente, 137 pessoas se inscreveram para o vestibular de Gestão Ambiental (101 para a prova das 10h e 36 para a das 17h); 362 para Gestão Financeira (233 e 129); 292 para Gestão Pública (189 e 103); e 306 para Marketing Digital (200 e 106).

Em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, o processo seletivo vai oferecer 50 vagas para cada um dos cursos. A projeção é que o programa municipal possa contemplar, a partir do próximo ano, 400 estudantes. Já no terceiro ano de funcionamento, a expectativa é alcançar 1.000 alunos matriculados.

O Programa Faculdade de São Bernardo é destinado a pessoas de baixa renda que não tenham concluído curso de nível superior. “A educação transforma a vida das pessoas, e é isso que o meu governo quer fazer: transformar e fazer de São Bernardo uma cidade melhor para todos. Agora, quem quiser fazer faculdade gratuita pode se inscrever. É assim que vamos fazer uma São Bernardo cada vez mais para frente”, afirmou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

COMO PARTICIPAR

O Programa Faculdade de São Bernardo contará com critérios sociais para a seleção de candidatos à matrícula. Entre os requisitos estão possuir renda familiar de até dois salários mínimos e não ter formação em Ensino Superior. Os critérios de desempate serão: melhor nota na redação do processo seletivo, menor renda per capita familiar, residência em região com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na cidade e ter cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou em unidade privada com bolsa integral.

As inscrições, que devem ser feitas exclusivamente de forma online até as 23h59 do dia 20 de julho, pelo link https://eventos.usjt.br/bolsas-integral-sao-judas-sbc. A prova do vestibular será 27 de julho, com duas opções de horário, 10h ou 17h, presencialmente na unidade São Judas, campus São Bernardo, localizada na Avenida Pereira Barreto, 1.479, Bairro Baeta Neves.

O resultado preliminar será publicado no Jornal Notícias do Município em 4 de agosto. Os documentos para comprovação dos critérios deverão ser enviados por e-mail até o dia 6 de agosto. As aulas terão início no segundo semestre de 2025, na modalidade semipresencial, com polo localizado na Rua Marechal Deodoro, 1.058, no Centro da cidade.

LEIA TAMBÉM:

Diadema prorroga inscrições para curso digital voltado à melhor idade