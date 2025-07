Diadema prorroga inscrições para curso digital voltado à melhor idade

A Escola Digital da Melhor Idade, iniciativa da Fundação Florestan Fernandes em Diadema, está com inscrições prorrogadas até o dia 21 de julho. O curso é voltado a pessoas com 50 anos ou mais e tem como principal objetivo ampliar o acesso ao universo digital, ensinando desde o uso básico do celular até serviços públicos e segurança on-line.



A formação, totalmente gratuita, tem 51 horas de duração e é oferecida em turmas semanais com aulas práticas na sede da Florestan, no centro da cidade. Os espaços contam com estrutura acessível, televisão e computadores.



As inscrições devem ser feitas pelo formulário on-line: https://forms.gle/wBDFUivs3Mjy5BaBA. No site da instituição (www.florestan.org.br), é possível consultar o edital completo. Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental I completo (até o 5º ano).



Entre os conteúdos do curso, estão:



- Uso básico do celular (Android)



- WhatsApp, YouTube e entretenimento digital



- Acesso e cadastro no gov.br



- Serviços como INSS, CNH Digital, SUS, FGTS, CPF e título de eleitor online



- Aplicativos bancários e pagamentos digitais



- Segurança digital: golpes, fraudes e QR Code



- Funcionalidades do computador, mouse, teclado, pendrive e impressora



A procura pela formação tem sido alta. Na primeira edição, 119 alunos se matricularam, o que levou à criação de quatro turmas, o dobro do previsto inicialmente.



Para o diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes, Hilton Alves Moreira, o sucesso da iniciativa se deve à proposta pedagógica simples e acolhedora. “Mais do que ensinar tecnologia, o curso promove autonomia, inclusão e confiança para uma parcela da população muitas vezes deixada de fora da transformação digital”, afirmou.



Segundo ele, a prorrogação do prazo leva em conta as dificuldades que o público-alvo pode ter para acessar ou preencher o formulário digital. Para auxiliar quem tiver dúvidas, a Fundação disponibiliza atendimento por telefone ou WhatsApp pelo número (11) 4053-2600.