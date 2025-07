Região tem 2.249 pessoas em unidade de conservação

Levantamento inédito do Censo Demográfico 2022 mostra que 2.249 pessoas da região vivem em UCs (Unidades de Conservação). Santo André possui 2.028 moradores estão em APA (Área de Proteção Ambiental) e 221 de São Bernardo moram em UC categorizada como parque. Os demais municípios da região, de acordo com o Censo 2022, não têm população em UCs.

Em todo Brasil, 117.325 pessoas moram em parque e 11.466.934 em APA, onde se concentram a maior parte dos 11.809.398 brasileiros vivendo em alguma categoria de UC. Entre elas, estão reserva biológica, reserva de fauna, estação ecológica, floresta e reserva extrativista, categorias não encontradas no Grande ABC.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) considera que, de acordo com o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), instituído por meio da Lei 9.985/2.000, as UCs são territórios com características naturais relevantes para a conservação da diversidade biológica brasileira.

Para elaboração da publicação, o IBGE utilizou os dados oficiais do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação na data de referência da pesquisa, mantido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com a colaboração dos órgãos gestores nos níveis federal, estadual e municipal.

LEIA TAMBÉM:

Culturas que moldam a cidade na Festa dos Povos