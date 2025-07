Culturas que moldam a cidade na Festa dos Povos

O Paço Municipal de São Bernardo receberá neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de julho, a primeira edição da Festa São Bernardo de Todos os Povos. Tradições de migrantes e imigrantes que participaram – e ainda participam – da construção da cidade serão celebradas com programação que inclui apresentações culturais e gastronomia típica. O evento acontecerá das 14h às 21h, com entrada gratuita.

A riqueza cultural de São Bernardo estará representada com a participação de grupos e membros das comunidades japonesa, italiana, chinesa, sírio-libanesa, indiana e de imigrantes vindos da Venezuela e do Paraguai. As tradições nordestinas, com forte presença na cidade, farão parte das celebrações, assim como os povos originários, com a participação de indígenas das etnias Pankará e Pankararu, que vivem em contexto urbano no município.

“Este será um encontro de culturas que chegaram há muitos anos à cidade e marcaram nosso modo de vida, seja pela gastronomia, pela música, pela arquitetura, entre tantas outras formas de manifestação e expressão. E será um momento para curtir em família, com as comunidades, celebrando a história e o futuro de São Bernardo”, disse a secretária municipal de Cultura, Samara Dinis.

A Festa São Bernardo de Todos os Povos será realizada pela Prefeitura. A programação cultural é promovida pelas próprias comunidades e grupos de migrantes e imigrantes que serão expositores do evento. A seleção dos participantes foi realizada por meio de edital público (nº 9/2025).

