Santo André anuncia atrações e datas de Festival de Inverno de Paranapiacaba

A Prefeitura de Santo André espera receber 200 mil turistas do Estado de São Paulo durante a 24ª edição do FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba). O tradicional evento acontece nos dois próximos fins de semana de julho, nos dias 19, 20, 26 e 27, das 10h às 20h e deve movimentar R$ 20 milhões para o município.

Durante o evento, serão promovidas 80 atrações de arte, cultura e lazer, com participação de 400 artistas, sendo 70% de nomes locais, de acordo com estimativa da administração. Para a festividade, a Prefeitura investiu cerca de R$ 2 milhões, entre contratações artísticas e a infraestrutura dos palcos, que estarão distribuídos por toda a Vila.

A novidade desta edição do FIP é que as três praças de alimentação, localizadas ao lado da praça do antigo mercado, na Avenida Manoel Ferraz de Campos e atrás das antigas oficinas, contarão com Wi-Fi gratuito para os visitantes. No total, os espaços terão 35 foodtrucks com diversas opções culinárias.

Além disso, um totem com informações turísticas estará instalado na região central da Vila. Para os amantes de ferromodelismo, novas maquetes também serão expostas durante o evento.

Durante coletiva de imprensa de anúncio da programação do festival, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) informou que no primeiro dia do evento será inaugurado um gabinete histórico da Subprefeitura de Paranapiacaba. O espaço conta com mobiliário e diversos itens da época da São Paulo Railway Company, primeira ferrovia do Estado de São Paulo, e será destinado para atendimento à população e também para visitas turísticas.

Assim como nos demais eventos do município, a entrada será dois quilos de alimento não perecíveis. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade, que atende 128 instituições assistenciais cadastradas.

Como chegar?

Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será feito da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP - 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

Os valores do estacionamento serão R$ 50 para motos, R$ 60 para veículos, R$ 120 para vans e R$ 240 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem à região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos.

Programação

Sábado 19/7

Palco Mercado

13h – Tuany | Show Metamorfose (MPB)

15h – Érika Martins | Show Vênus (MPB) -

17h – Big Chico | Show 30 Anos de Blues (Blues)

Palco Rua Direita

12h – El Blend | Show El Blend em Paranapiacaba (Rock)

14h – Flavia K | Show Universo Suspenso (Jazz)

16h – Pepe Bueno & Os Estranhos | Show Confissões e Outros Blues (Blues)

18h – Denise D’Paula | Show Denise D’Paula em Paranapiacaba (Reggae)

Viradouro

13h – Circo da Veneta | Espetáculo Quiçá (Circo)

15h – Cia Terezinha de Contação de Histórias | Espetáculo

Cordel de Feira! (Circo)

17h – Grupo Ciclistas Bonequeiros | Teatro Lambe Lambe - Trilogia Circo (Circo)

Biblioteca

14h – Lucas Valadares | Recontando Esopo (Contação de histórias)

Itinerante (Saída do Coreto)

12h – André Di Peroli e Juliana Taino | Véu da Despedida -

Ópera na Vila

14h – Projeto Futuração (Música)

16h – Mulheres do ABC | Viva às Matriarcas - Firmes como raízes, vibrantes como o tambor (Bloco)

Cine Lyra

10h – Abertura: Projeto Futuração 11h às

18h – Feira Livre do Vinyl

19h – Exibição do longa ‘Oficina do Diabo’

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)

13h – Apresentação musical: Projeto Futuração 15h – Lançamento do Livro ‘Cinemando por aí’, de Diaulas Ulyssses

17h – Documentário Leci Brandão

Domingo – 20/07

Palco Mercado

11h – Balanço de Varanda | Show Yayá, Yoyô – homenagem a Elizeth Cardoso e Cyro Monteiro (MPB)

13h – Claudia Castelo Branco | Show Viva Sivuca (MPB)

15h – Luarada Brasileira | Show Aqui Tem Forró (Forró)

17h – Samuca e a Selva | Especial 10 anos de estrada (Groove Latino)

Palco Rua Direita

12h – Movimento Naufrago (Indie)

14h – Judy Black | Show Só Eu soul (Soul)

18h – May Puertas y Las Muertas (Metal)

Viradouro

11h às 18h – Ocupação Cultural: Amigos do SACI com Coletivo ARCA (Artes Integradas)

11h00 – Abertura Interativa com desfile de Bonecões

11h30 – Contação de Histórias: “Cantos, contos e causos ”

12h30 – Oficinas de Arte: “Crie seu Saci”

13h30 – Brincadeiras e brinquedos Populares

14h30 – Leitura Mediada: “Lendas do Brasil”

15h00 – Roda de Conversa: “Quem é o Saci?”

15h30 -Oficina de Estandartes Folclóricos

16h30 – Rodas Cantadas

17h15 – Roda de Coco

Biblioteca

14h – Andréia Maressa | Show Histórias do Tomílio

Itinerante (Saída do Coreto)

12h – Baque CT | Maracatu com Baque CT

14h – Plataforma Panelinha | Um Pouco de Tudo, Com Pitadas de Nada

16h – Margarida Agência de Cultura | Intervenção Margarida

Cine Lyra

11h às 18h – Feira Livre do Vinyl

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)

13h – Curtas infantis – Sessão 1 | Parceria DIA – Dia Internacional Animação

14h – Curtas infantis – Sessão 2 | Parceria DIA – Dia Internacional Animação

15h – Sessão Curtas Paranapiacaba: ‘O véu da Noiva’

16h – Sessão Curtas Paranapiacaba: ‘Documentário As Bruxas de Paranapiacaba’

17h – Documentário ‘Paranapiacaba ao Peabiru’

Sábado 26/7

Palco Mercado

11h – Banda SECI

13h – Dino Barioni | Show Dino Barioni Quarteto (Jazz)

15h – Wiliam Partideiro | Show Samba, Trajetória e Fé (Samba)

17h – Os Amanticidas | show RenanRenan & Os Amanticidas (MPB)

Palco Rua Direita

12h – Candombanda | Show Louvor de Terreiro (Soul/Rap)

14h – Leandro Segredo | 20 anos de HipHop (Hip Hop)

16h – Arnaldo Tifu | Show RAPaladares os sabores das rimas (Hip Hop)

18h – Passarinho e o Sistema Brega de Som (Brega/Reggae)

Viradouro

13h – Grupo Gingaê Camará | A Capoeira do Século XVII ao Século XXI

15h – Trupe Tangará | Espetáculo Caras com Caretas

17h – Família Cotelê | Espetáculo Entre Costura

Biblioteca

14h - Irene Tanabe | Dobras da Memória, Desdobramentos

da Vila Itinerante (Saída do Coreto)

12h – Cia. RodaViva de Teatro| Realejo Poético: Trilhos e

Trilhas

15h – Cia. Atitude | Kombi no Circo

16h – Coletivo (a)gente | Musicleta

Coreto

14h – Aula Aberta ELT: Vivência Livre em Oralidades musicais.

Cine Lyra

11h às 18h – Feira Livre do Vinyl

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)

13h – Curtas Infantis de animação DIA sessão 1 | Parceria DIA

- Dia Internacional Animação

14h – Curtas da ELCV - Programa 2 | Escuro, Monstra do

Armário e Amor só de Mãe

17h30 – Documentário Eneas - A Vida na

Enésima Potência

Domingo 27/7

Palco Mercado

11h – Sue Cavalcante | Show Balaio de Mim (Forró)

13h – Tom Sapiranga | Show 20 Anos na Estrada (MPB)

15h – Abacaxepa (MPB)

17h – Samba de Agbara | Show Mulheres no Samba: não nos deixei esquecer jamais

Palco Rua Direita

12h – Pretologia | Show Soul Preto, Soul Funk (Hip Hop)

14h – Pânico X | Show Batuquebrada (Rock/Hip Hop)

16h – Polly Noise and The Cracks | (Indie Rock)

18h – Vrá | Show Bregazona (Tecnobrega)

Viradouro

13h – Paula Knoll | Primeiras Trilhas (Contação de histórias)

15h – Cotonete Maria | A Bandinha da Cotonete Maria (Circo)

17h – Circo Caramba | A Banda do Jerônico: uma inusitada

banda de um homem só (Circo)

Biblioteca

14h – Cia. Os Rouxinóis | Contos do Bardo Beedle (Contação

de histórias)

Itinerante

12h – Cia. Doispralá Doispracá |Realejo de Histórias

16h – Máfia do Jazz | Máfia do Jazz pelas ruas de Paranapiacaba

Cine Lyra

11h às 18h – Feira Livre do Vinyl

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Set de Cinema: instalação Instagramável (Foyer)

13h – Sessão de Filmes Festival do Minuto | Parceria Festival do Minuto

14h – Sessão de Pontos MIS: Curta ‘Projeta Quebrada’ | Parceria Pontos MIS

15h – Sessão Curtas ABC: ‘Criança Viva’

16h – Sessão Curtas ABC: ‘Jeronimo’

17h – Documentário ‘Punks do ABC’