Não tem sentido a Globo transmitir só metade do Mundial em 2026

O Mundial de Clubes foi em frente e a Globo, mesmo com os brasileiros fora da final da competição, levantou essa taça com a maior classe e categoria.

Uma aposta que deu completamente certo, muito disso, pelo seu desejo de fazer e sempre estar presente.

E que nos leva a uma dúvida pertinente: o porquê de se comprar só a metade dos jogos da Copa do Mundo de seleções no ano que vem?

Por que não os 104, o pacote inteiro, como acaba de anunciar a CazéTV?

Onde está pegando, o custo ou o quê?

Considerando serem as mesmas as “regras do jogo”, se a Cazé pode, por que a Globo não pode?

Tudo bem que Cazé e LiveMode, empresa que negocia os direitos, são uma coisa só, mas a Globo, pela sua grandeza e imagem no mercado, diante do cenário colocado, não pode se permitir a nada diferente que o mundial inteiro.

LEIA TAMBÉM:

Marquinhos explica domínio do Chelsea na final: 'Surpreendidos taticamente'

TV TUDO

Não é por nada

Mas se considerarmos, como é anunciado, que Cazé e LiveMode, embora parceiras, possuem operações bancárias diferentes, temos aí a caracterização de um fenômeno. E um atrevimento nunca visto. Ainda que existam descontos, também por se tratar de YouTube, a Cazé terá que buscar no mercado algo próximo a R$ 300 milhões só para o pagamento dos direitos. É dinheiro, hein?

Outro detalhe

A operação da Copa do Mundo de 2026 terá que ser especial em todos os aspectos. Levando em conta só a metade do pacote, serão três jogos transmitidos por dia. Haja grade para isso. A Globo, mesmo com o SporTV, para fazer tudo, terá que se apertar um pouquinho.

Vale esclarecer

Diante da Globo ter adquirido só meio pacote da Copa do ano que vem, a outra metade está no mercado. E já foi oferecida pela LiveMode para SBT, Record e à própria Globo. É uma corrida contra o tempo.

Baixo do pano

Sempre é importante considerar que já existe uma disputa a céu aberto entre as TVs e o YouTube, no caso a CazéTV, quanto aos resultados alcançados por suas transmissões. Audiência versus acessos, como algo que, com certeza, irá se acirrar nos próximos tempos.

Pitaco

Só uma opinião, respeitando, claro, as em contrário: em se tratando do fim do Mundial de Clubes e volta do Brasileirão, telespectador ou torcedor nenhum merece um choque tão grande. Dói dizer, mas a nossa bolinha, hoje, é de terceiro mundo e as respectivas arbitragens também.

E outra coisa

Com as transmissões do futebol espalhadas do jeito que estão, TVs abertas, pagas e streaming, o telespectador tem dificuldade de encontrar o que deseja. Um problema. Mas outro maior são os “jogos encavalados”.

Olha só

Amanhã, por exemplo, quarta-feira, tem Palmeiras e Mirassol, às 19h; Ceará e Corinthians, às 19h30; Santos e Flamengo, às 20h; Botafogo e Vitória, Bragantino e São Paulo, 21h30. Para o rádio, então, escolhendo um, vai dever para o outro.

Um começo

Respeitosamente, acho que a denominação “programa de humor” não condiz ou não é a mais apropriada para o Aberto ao Público, nova atração dos domingos da Globo. Humor, considerando as suas duas primeiras exibições, tem quase nada, mas existe, sim, o desejo de ser alegre e de mexer com o público. Já é alguma coisa.

Rapidinho

A série Quem Vai Ficar com Mamãe?, nova produção do SBT com direção de Ricardo Mantoanelli, foi fixada em um mês de gravações. Por tabela, a mesma duração de contrato dos atores.