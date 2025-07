Marquinhos explica domínio do Chelsea na final: 'Fomos surpreendidos taticamente'

Único atleta do Paris Saint-Germain a falar com os jornalistas na zona mista, Marquinhos explicou a superioridade do campeão Chelsea, que fez 3 a 0 com inteligência e escolhas táticas que o time francês teve dificuldades para compreender, como reconheceu o zagueiro brasileiro. O time inglês construiu a vitória com dois belos gols de Cole Palmer, o melhor em campo, e um de João Pedro.

"Defensivamente, demos muito espaços a eles, eles fizeram mudanças táticas que tivemos dificuldade de entender", analisou o defensor brasileiro. "Taticamente, eles fizeram coisas que nos surpreenderam no primeiro tempo. Levamos muito tempo para compreender como defender, como nos posicionar, principalmente em relação ao Palmer, que buscava a bola entre linhas, e o Gusto jogando em profundidade, dobrando contra o Nuno Mendes. Assim saíram os gols", constatou ele.

Para Marquinhos, a larga vitória que deu o título do Mundial de Clubes ao Chelsea, definida em 42 minutos no primeiro resultado, é resultado de méritos dos ingleses e também de falhas do PSG, que não encaixou seu jogo como nas partidas anteriores.

"Eles souberam explorar nossas falhas, alguns pontos fracos nossos e foram mais eficientes", resumiu. "Tivemos algumas chances e não marcamos. Eles tiveram e fizeram. Faltou eficiência ofensiva e defensiva pra gente. O Chelsea esteve muito bem e foi muito feliz hoje".

O zagueiro se chateou, mas, ainda assim, diz voltar a Paris orgulhoso da temporada do PSG, campeão de quase tudo que disputou: Supercopa da França, Campeonato Francês, Copa da França e a inédita conquista da Champions League.

"Era uma partida que não poderíamos perder. Infelizmente, falhamos, mas não apaga a temporada que fizemos. Temos que valorizar nossa campanha e levar coisas daqui para melhorar para a próxima temporada".