Prefeitura anuncia criação do Cartão Municipal de Saúde

A Prefeitura de São Bernardo confirmou nesta segunda-feira (14) notícia antecipada pelo Diário de que, em breve, a população contará com prontuário eletrônico unificado na saúde. A medida é solicitação antiga da população e tema de projeto de autoria do vereador Lucas Ferreira (PL), protocolado no ano passado na Câmara. Segundo o parlamentar. atualmente os complexos hospitalares e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo funcionam como ilhas, sem comunicação entre si.

Todas as informações de exames, consultas, uso de medicações e cirurgias estarão reunidas em um único sistema, acessível por meio do Cartão Municipal de Saúde. Atualmente, a rede de saúde conta com dois sistemas, um para as Unidades Básicas de Saúde e UPAs ( Unidades de Pronto Atendimento), e outro para os hospitais, os quais não são integrados.

O secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, reiterou informação dada à reportagem no início deste mês de que o processo de contratação da empresa que vai implementar o sistema está avançado. “O Cartão Municipal de Saúde vai ter um código de barras para acesso fácil e rápido de todas as informações sobre cada um dos moradores”, destacou.

A implementação do Cartão Saúde em São Bernardo vem ao encontro de promessa de campanha do prefeito Marcelo Lima (Podemos), que defende um atendimento mais ágil e de qualidade para os munícipes.

O diretor de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Romero Lima, confirmou que a contratação do sistema, que vai unificar todas as informações dos pacientes, já está na fase final. “Nossa expectativa é que, dentro de algumas semanas, isso já seja uma realidade”, ressaltou Lima.





LEIA TAMBÉM:

Vereador Bahia tem como legado a defesa do esporte em Santo André