Vereador Bahia tem como legado a defesa do esporte em Santo André

O vereador de Santo André Evilásio Santana Santos, o Bahia (PSDB), com quatro mandatos e 70 anos de idade, tem como bandeira principal e legado a luta pela esporte amador. A paixão pela bola começou cedo, ainda na infância, mas ficou mais forte quando entre os anos 2000 e 2008 foi presidente do EC (Esporte Clube) Parque das Nações, conquistando diversos títulos municipais e estaduais de futebol amador.

O contato com a população e o convívio com o jogadores e campeonatos fizeram Bahia adotar como luta política investimentos no esporte. Para o vereador, a prática do futebol ou qualquer outra modalidade esportiva “contribui com a educação, disciplina e afasta a juventude das coisas erradas, das drogas”.

Apesar do entusiasmo, Bahia em um momento de sua trajetória política viu a paixão pelos gramados e formação de atletas de ponta, entre eles o Juninho Paulista, com passagens pela Seleção Brasileira, praticamente ser apagada. Os jovens do Parque das Nações e outros bairros daquela região do segundo subdistrito de Santo André ficaram sem um campo de futebol devido ao crescimento da cidade.

Porém, Bahia não esmoreceu e, por meio de indicação ao então prefeito Paulo Serra (PSDB), conquistou a instalação da Praça de Esportes Florindo Galhardo, na Vila Curuçá. A obra foi entregue em 1º de janeiro deste ano, logo após a posse de Gilvan Ferreira (PSDB) como chefe do Executivo.

O gramado do campo, que agora atende aos jovens e população do entorno, é sintético. Aliás, Bahia é autor de propositura que garantiu a instalação do primeiro campo de grama não natural de Santo André. “Por meio de uma emenda ao orçamento público, em 2010, eu fui o protagonista dessa ideia”, disse o vereador. O campo citado pelo parlamentar é o do Nacional, ao lado do Hospital da Mulher.

A atuação de Bahia alia esporte ao social. No campo da Praça de Esportes Florindo Galhardo são ofertados, gratuitamente, por meio de parceiros, zumba, vôlei e, futuramente, corte de cabelo, dentre outros serviços.