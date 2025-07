Fortaleza anuncia demissão do técnico Vojvoda

O argentino Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. O treinador teve sua demissão confirmada na tarde desta segunda-feira (14), após a derrota no clássico contra o Ceará no fim de semana pelo Brasileirão. A equipe não vence há nove jogos e soma seis derrotas consecutivas. Ao todo, à frente do Tricolor, Vojvoda esteve presente em 309 jogos, com 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas (54,91% de aproveitamento).

O Fortaleza perdeu o Campeonato Cearense deste ano. Na Libertadores, o time se classificou às oitavas de final, mas com um desempenho inferior às campanhas anteriores. No Campeonato Brasileiro, está no Z-4. Já ela Copa do Nordeste, duelou com o Bahia pelas quartas de final e foi eliminado.

LEIA TAMBÉM:

Modric assina contrato de um ano com o Milan e recebe a camisa 14: 'novo maestro'

Na coletiva após a derrota contra o Ceará, Vojvoda afirmou que gostaria de seguir no comando do clube, mesmo em má fase. Porém uma reunião na sede do Fortaleza nesta segunda selou a demissão do treinador.

Vojvoda deixa o clube cearense após cinco temporadas. O argentino foi anunciado em maio de 2021 e, de lá para cá, foi campeão de três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e duas Copas do Nordeste (2022 e 2024).

Além dos troféus, o técnico levou a equipe a uma semifinal de copa do Brasil, em 2021, além de três Libertadores (2022, 2023 e 2025) e uma final de Sul-Americana, em 2023. Por fim, terminou duas vezes o Brasileiro no G-4 (2021 e 2024). Com os resultados, Vojvoda deixa o Fortaleza como o maior treinador da história do Leão.

LEIA MAIS:

Sosa exalta chegada ao Palmeiras em apresentação: 'Passo muito grande para a minha carreira'