Modric assina contrato de um ano com o Milan e recebe a camisa 14: 'novo maestro'

Começou oficialmente nesta segunda-feira (14) a era Luka Modric no Milan. Maior vencedor com a camisa do Real Madrid, com 28 taças, o experiente meia croata de 39 anos assinou contrato de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, e foi oficializado como "novo maestro" rossonero.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar que Luka Modric assinou um contrato com o clube até 30 de junho de 2026, com opção de extensão de um ano até 30 de junho de 2027", oficializou o Milan em suas redes oficiais.

Já em Milão, Modric ganhou a camisa de número 14, apareceu sorrindo assinando o acordo com os italianos e recebeu grandes elogios do clube, que o reverenciou. "O teatro do Cálcio (Campeonato Italiano) tem um novo maestro", escreveu o Milan. O clube ainda chamou o croata de "lenda".

Prestes a completar 40 anos, faz aniversário em setembro, Modric é a grande esperança dos italianos para o Milan voltar aos tempos de glórias. O técnico Maximiliano Allegri não esconde sua euforia com o reforço e espera montar um time vencedor com a chegada do astro croata, eleito o Bola de Ouro de 2018.

Antes de brilhar por 13 temporadas no Real Madrid, Modric defendeu as cores do juvenil do Dínamo Zagreb, na Croácia, passou por empréstimos no Zrinjski Mostar, da Bósnia, no croata NK Inter Zapre?ic. Em 2004, voltou ao Dínamo, agora no profissional, onde fez 128 jogos e ganhou três títulos. O primeiro time de impacto na carreira foi o Tottenham, onde passou quatro temporadas até chegar ao Real Madrid, em 2012.

"Em 2018, Modric ganhou a Bola de Ouro, a joia da coroa de uma carreira que o tornou um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele é o capitão da Croácia e tem o maior número de jogos pela seleção da sua nação na história: 188 (28 gols). Luka Modric usará a camisa número 14 dos Rossoneri. Seja bem-vindo."

O primeiro jogo do astro no Milan deve ocorrer daqui uma semana, quando o clube faz amistoso com o Arsenal, no dia 23, em Singapura. Três dias depois, o Milan encara o Liverpool, em Hong Kong, também em partida de preparação para a nova temporada. Os italianos ainda devem ir à Austrália enfrentar o Perth Glory, no dia 30 e encarar Leeds United e Chelsea antes do primeiro jogo oficial, diante do Bari pela Copa da Itália.

