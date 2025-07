Sesc São Caetano promove oficina de DJ com foco na cultura hip hop e formação musical

De 14 a 16 de julho, o Sesc São Caetano realiza a Oficina de DJ: Introdução à Mixagem Musical, ministrada pela DJ Miria Alves, referência no cenário da cultura hip hop e na formação de novos DJs no Brasil. A atividade é voltada ao público jovem e adulto, de 16 a 29 anos, e propõe uma vivência prática e teórica sobre os fundamentos da discotecagem e da criação musical com vinil e controladoras.

Durante os encontros, os participantes terão contato direto com equipamentos profissionais como toca-discos, mixers, controladoras e discos de vinil, aprendendo desde noções de estrutura musical, reconhecimento de batidas e estilos musicais, até técnicas de mixagem, regulagem de som e dinâmica de pista. A proposta é estimular a criatividade, o senso rítmico, a coordenação motora e o domínio técnico para atuação em eventos, festas e produções culturais.

A oficina busca também apresentar a cultura hip hop como espaço de expressão, convivência e oportunidade de inserção artística e profissional, valorizando a prática musical como meio de formação e desenvolvimento de habilidades.

Serviço:

Sesc São Caetano

Rua Piauí - 554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: de 14 a 16 de julho

Horário: 18h30

Recomendação etária: Não recomendado para menores de 16 anos

Inscrições: gratuitas pelo portal Sesc SP

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.

