Sesc São Caetano apresenta “Vidas Secas” com Caravan Maschera

Na sexta-feira, 18 de julho, às 20h, o Sesc São Caetano recebe a companhia Caravan Maschera com o espetáculo Vidas Secas, uma releitura cênica da obra homônima de Graciliano Ramos. Por meio de uma linguagem imagética e do teatro de bonecos, a montagem propõe ao público uma experiência sensorial e poética sobre os ciclos de seca, esperança e resistência no sertão nordestino.

Vidas Secas não pretende ilustrar diretamente a narrativa do livro, mas sim evocar os sentimentos que permeiam a vida dos personagens sertanejos. Silêncios, tensões no espaço, sons e imagens são os elementos que conduzem o olhar do espectador, instigando interpretações múltiplas e subjetivas.

Com bonecos expressivos e uma forte composição visual, a peça convida o público a suspender o raciocínio lógico e mergulhar em uma dramaturgia que se constrói a partir da memória, da intuição e do afeto. A ausência de falas e o uso de imagens dinâmicas ou estáticas permitem que cada pessoa crie, a partir de suas próprias vivências, novos significados para a obra.

“Não queríamos ilustrar a obra de Graciliano com bonecos, mas buscar novas formas de nos relacionarmos com o sertão e seus símbolos. Ao final, entendemos que todo o sentido do espetáculo está no público. Ele pertence a quem vê”, destaca a companhia.

A Caravan Maschera, reconhecida por sua linguagem autoral no teatro de máscaras e bonecos, transforma o palco em um espaço onde o real e o simbólico se encontram, em um teatro que não se explica — se sente.