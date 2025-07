Lotofácil 3441: veja os números sorteados neste sábado (12)

A Caixa realizou neste sábado (12) o sorteio do concurso 3441 da Lotofácil. O resultado foi obtido no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h.

Valendo prêmio de R$ 1,8 milhão, os números sorteados foram: 01-02-03-04-05-11-14-16-18-20-21-22-23-24-25.

De acordo com as regras, para ser o ganhador, o jogador deve acertar entre 11 a 15 números e será válido apenas as apostas realizadas até às 19h deste sábado (12), prazo estipulado.

