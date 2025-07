CULTSP PRO e Fundação das Artes abrem inscrições para curso gratuito de dança cênica em São Caetano

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do programa CULTSP PRO (Escolas de Profissionais da Cultura), e em parceria com a Fundação das Artes de São Caetano, abre inscrições gratuitas para o curso “Criação coreográfica e performatividade 1: 4 estéticas para dança cênica”. A formação integra as ações de qualificação para docentes, artistas e técnicos em dança e será realizada presencialmente entre os dias 8 e 29 de agosto, na sede da Fundação, localizada na Rua Visc. de Inhaúma, 730 – bairro Oswaldo Cruz. O programa CULTSP PRO é gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão).

Com 15 vagas disponíveis, o curso será oferecido em formato imersivo, com carga horária total de 16 horas. As aulas ocorrerão às sextas-feiras, nos dias 8, 15, 22 e 29 de agosto, sempre das 14h às 18h. A proposta é proporcionar uma qualificação profissional em processos coreográficos, a partir do trabalho e das estéticas de quatro coreógrafos de diferentes vertentes da dança cênica. Os participantes desenvolverão trechos experimentais de coreografias de curta duração, como parte do percurso formativo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho, exclusivamente pelo site do CULTSP PRO. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e residir no Estado de São Paulo. Cada pessoa poderá se inscrever uma única vez. O resultado da seleção será divulgado no site do programa no dia 28 de julho. Já o período de matrícula acontecerá de 28 de julho a 4 de agosto. Em caso de dúvidas, o canal de atendimento é o e-mail [email protected]

Serviço:

Curso Criação coreográfica e performatividade 1: 4 estéticas para dança cênica

Curso de criação e performatividade em dança, com foco na qualificação profissional em processos coreográficos. O objetivo é desenvolver trechos de coreografias de curta duração baseados nas estéticas de quatro coreógrafos(as) de múltiplas vertentes, promovendo o compartilhamento de saberes a partir de suas trajetórias formativas, cênicas e artísticas.

Carga horária: 16 horas

Datas das aulas: 8, 15, 22 e 29 de agosto

Horário: sextas-feiras, das 14h às 18h

Local: Fundação das Artes de São Caetano do Sul – Rua Visc. de Inhaúma, 730 – Oswaldo Cruz

Inscrições: até 25 de julho, pelo site do CULTSP PRO ou diretamente neste link

Divulgação do resultado: 28 de julho

Período de matrícula: 28 de julho a 4 de agosto

Vagas: 15

Dúvidas: [email protected]

LEIA TAMBÉM

Sesc São Caetano apresenta “Vidas Secas” com Caravan Maschera