Morre atriz sul-coreana Kang Seo Ha aos 31 anos após luta contra câncer

A atriz sul-coreana Kang Seo Ha, de 31 anos, morreu nesta segunda-feira (14) após enfrentar uma dura batalha contra câncer gástrico. A notícia foi divulgada por meio de um vídeo no Instagram, no perfil da atriz em confunto com a irmã, que reúne registros e momentos especiais da artista.

No vídeo, que mostra fotos recordando momentos felizes da coreana, os fãs prestaram homenagens emocionadas e carinhosas, destacando o generosidade e a força de Kang durante o tratamento.

“Mesmo suportando uma dor imensa, você se preocupou com as pessoas ao seu redor e comigo. Mesmo sem poder comer por meses, você insistiu em pagar minhas refeições com seu próprio cartão e nunca me deixou pular uma refeição”, a irmã escreve.

O funeral será no Hospital St. Mary’s, da Universidade Católica de Seul, nesta quarta-feira (16) e será enterrada, junto da família e amigos, na cidade de Haman, na província de Gyeongsang do Sul.

Kang Seo Ha ficou conhecida por sua atuação em doramas como First Love Again, Through the Waves e Tudo e Nada.

