‘This is For’ é novo álbum do grupo de K-pop Twice

Nesta sexta-feira (11), o grupo feminino TWICE lançou oficialmente seu mais novo álbum, This is For, o primeiro trabalho do grupo em 2025. O disco reúne 14 músicas e chegou acompanhado com um clipe da música-título, disponível nas plataformas digitais e no YouTube.



Formado pela empresa sul coreana JYP Entertainment, o grupo é composto por nove integrantes: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu. Elas debutaram em 2015 com a faixa Like Ooh-Ahh e, desde então, se tornaram um dos nomes de destaque no mundo do K-pop.



Conhecidas por seu carisma, coreografias marcantes e fãs dedicados, apelidados como ONCE, o TWICE emplacou diversos hits como Fancy, What Is Love? e I Can't Stop Me, que ajudaram a consolidar o sucesso do grupo dentro e fora da Ásia.

