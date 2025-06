Blackpink anuncia turnê mundial ‘Deadline’ com 31 shows e música inédita

Após cerca de três anos de inatividade, o fenômeno global do K-pop Blackpink anunciou, nesta quarta-feira (25), a nova turnê intitulada Deadline. O trailer oficial, divulgado nas redes sociais, reforça a identidade visual e o conceito que acompanham o grupo desde a estreia.

A série de shows terá início nos dias 5 e 6 de julho, com duas apresentações no Goyang Sports Complex, na Coreia do Sul. Segundo comunicado à imprensa local, divulgado por um representante da YG Entertainment — empresa responsável pelo debut do grupo —, uma música inédita está sendo preparada para o show de abertura.

A Deadline World Tour já tem 31 datas confirmadas, passando por 16 grandes cidades da América do Norte, Europa e Ásia. A turnê marca o reencontro das integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa nos palcos, após um longo hiato dedicado a projetos solo.

Com o retorno, os fãs aguardam ansiosamente a nova fase do grupo, que promete manter a energia característica das apresentações e reforçar o icônico bordão das integrantes: “Blackpink in your area.”