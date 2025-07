Feira de adoção em Mauá encontra lares para sete animais

Cinco gatos e dois cães começaram uma nova vida no último sábado (12), ao serem adotados durante mais uma edição da feira de adoção promovida pela Prefeitura de Mauá. A ação, realizada no Mauá Plaza Shopping, contou com a participação inédita do Instituto Penta e reforçou a causa da adoção responsável de animais resgatados, atraindo dezenas de visitantes e famílias interessadas.



A parceria entre poder público, iniciativa privada e organizações da sociedade civil mostrou que a união pode transformar histórias — tanto de humanos quanto de pets. Com apoio da Secretaria de Meio Ambiente, os interessados receberam orientações sobre guarda responsável, cuidados com os animais e a importância da castração.



Todos os pets que participaram da ação foram avaliados por veterinários, vacinados, microchipados e, no caso dos maiores de seis meses, castrados. Os filhotes que ainda não estavam prontos para o procedimento saíram com agendamento garantido, reforçando o compromisso com o bem-estar animal.



Desde 2021, a campanha já possibilitou a adoção de mais de 400 cães e gatos em Mauá, tornando-se referência em políticas públicas de proteção animal na região. Com a nova parceria com o Instituto Penta, a expectativa é de ampliar o alcance das próximas edições e encurtar o caminho entre abrigos e lares cheios de afeto.



Quem não pôde comparecer à feira pode visitar o Centro de Proteção Animal Adoções, na Rua das Camélias, 248 – Sertãozinho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documento com foto e comprovante de residência, além de participar de uma entrevista rápida com a equipe técnica.



Adoção é mais do que levar um animal para casa — é oferecer uma nova chance de vida e amor mútuo.