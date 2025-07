Inverno nas vinícolas da Serra encanta adultos e crianças; conheça

Com geadas ao amanhecer, vinhedos cobertos de branco e taças erguidas à beira da lareira, o inverno transforma o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, em um dos destinos mais charmosos do Brasil. Entre as experiências que unem enoturismo, gastronomia e momentos em família, a Vinícola Dom Cândido, localizada em Bento Gonçalves (RS), se destaca como parada obrigatória nesta temporada.



Ideal tanto para casais em clima romântico quanto para famílias com crianças, a vinícola prepara uma programação completa que vai além da degustação de vinhos. Enquanto os adultos mergulham nos sabores da uva Marselan, carro-chefe da casa, os pequenos podem participar de tours guiados e degustar sucos de uva especiais, aprendendo de forma lúdica como a bebida é feita — sem ficarem de fora da celebração.



Um dos pontos altos para quem viaja com crianças é o passeio de trator pelos vinhedos, que combina diversão e aprendizado com belas paisagens de inverno. Com explicações acessíveis e cenários que mais parecem pintura, o tour encanta desde os mais novos até os mais experientes apreciadores da cultura do vinho.



Outro destaque da temporada é a linha “3 Histórias”, uma trilogia de vinhos lançada em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Os rótulos contam parte da história da família fundadora e trazem elementos que remetem à vida no campo — como o trator, a colheita e a desengaçadeira — traduzindo memória e legado em forma de vinho.



Para completar a experiência, o restaurante Videiras 1535, dentro da própria vinícola, oferece um cardápio inspirado na culinária italiana e nas tradições da região, com pratos fartos, ingredientes locais e vista panorâmica dos parreirais. A harmonização com os vinhos da casa faz do almoço ou jantar um dos momentos mais esperados da visita.



Unindo tradição familiar, hospitalidade e experiências pensadas para todas as idades, a Vinícola Dom Cândido mostra que o inverno no Sul pode ser gelado nas paisagens — mas quente em acolhimento, sabor e afeto.



Serviço – Vinícola Dom Cândido

- Endereço: RS-444, Km 18 – Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves (RS)

- Horários: Segunda a sábado, das 9h às 17h30; domingos e feriados, das 10h às 17h

- Site: www.domcandido.com.br

- Telefone: (54) 3459-1190

- E-mail: [email protected]

- Instagram: @vinicoladomcandido