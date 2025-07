Veja a charge do 'Diário' para o dia 14 de julho de 2025

Durante solenidade de 50 anos do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), o comandante responsável pelo policiamento no Grande ABC, coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior, admitiu que o aumento de viaturas policiais, uma reivindicação de prefeitos da região ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria bem-vindo para intensificar o patrulhamento. Outra preocupação manifestada pelo chefe regional da Polícia Militar é o aumento nos casos de furtos, com críticas à legislação “branda”.

