Mauá oficializa nome do Parque Municipal Prefeito Oswaldo Dias

O ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (1942-2024) foi homenageado neste domingo (13), data em que completaria 83 anos, com a oficialização do nome de um importante espaço ambiental da cidade: o Parque Natural Municipal Prefeito Oswaldo Dias. O ato marcou o reconhecimento de um legado que resistiu às pressões políticas e à especulação imobiliária.

A área, com mais de 500 mil metros quadrados de Mata Atlântica, foi preservada graças à decisão de Oswaldo Dias, no primeiro ano de seus três mandatos – 1997 –, que, contra interesses privados, interrompeu o processo de urbanização e buscou respaldo técnico do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) da USP (Universidade de São Paulo), que atestou o valor ambiental do local. Sua escolha selou o futuro da área como refúgio verde em pleno espaço urbano.

A cerimônia, realizada no deck principal do parque, reuniu autoridades políticas como o prefeito Marcelo Oliveira (PT), a primeira-dama e secretária de Assistência Social Fernanda Oliveira, o vice-prefeito Juiz João (PSD), os deputados estaduais Rômulo Fernandes (PT) e Luiz Fernando Teixeira (PT) e o federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT).

Vereadores, secretários, representantes do recém-criado Instituto Oswaldo Dias, lideranças comunitárias, familiares, antigos colaboradores e a comunidade também prestigiaram o evento .

“Tudo que eu falar ainda será pouco diante da grandeza do que o Oswaldo significou para Mauá. Fez uma grande diferença e é uma referência. Quando ele assumiu, esse terreno era um imbróglio – a dívida girava em torno de R$ 30 milhões. Queriam construir prédios aqui. O Oswaldo fez um trabalho magnífico e reduziu a dívida para R$ 2 milhões. Essa homenagem também marca essa luta. Uma obra não deve ser medida apenas pela construção em si, ela representa valores. Isso é legado, e aprendemos muito com ele”, afirmou Marcelo Oliveira.

Duas mudas de pau-brasil foram plantadas: uma em memória de Oswaldo, e outra para Alfredo Klinkert Jr., antigo proprietário da área, que plantou ali mais de 100 mil árvores décadas antes.

Outro momento de emoção foram as palavras de Celma Dias, viúva de Oswaldo. “Momento de muita emoção, o coração está explodindo de gratidão e saudade. Que saibamos aproveitar esse espaço de saúde, lazer e convivência. Uma linda homenagem para que possamos exaltar e celebrar o legado deixado pelo Oswaldo”, disse Celma, acompanhada dos filhos Letícia, Leandro e Lilian.

A oficialização do nome do parque também marcou o lançamento da Trilha do Professor, que percorre o interior do parque com placas contando a história do ex-prefeito, e a revitalização da Casa Amarela, futura sede da Escola de Artes Professor Oswaldo Dias.

O Parque Prefeito Oswaldo Dias está localizado na Avenida Capitão João, 3220, Jardim Guapituba. O espaço funciona todos os dias da semana, das 7h às 17h, com estacionamento gratuito próximo ao terminal de ônibus, que fecha às 16h45.

