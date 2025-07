Homenagem a ex-atleta marca a abertura oficial de Jogos Regionais

São Bernardo realizou oneste domingo à noite a abertura oficial da 67ª edição dos Jogos Regionais na Câmara , em celebração marcada por homenagens a quem fez história perante aqueles que querem escrever suas trajetórias na competição. O evento reúne cerca de 5.000 atletas representando 20 diferentes cidades, entre os dias 11 e 20 de julho, com 19 locais para a disputa de 45 modalidades esportivas.

A solenidade teve como personagem o servidor municipal Mauro Roberto Bassoli, 63 anos, conhecido como Maurão, que foi atleta de basquete e handebol, representando a São Bernardo em edições passadas dos Jogos Abertos do Interior nas duas modalidades. Coube a ele acender a pira dos Jogos Regionais no plenário da Câmara, simbolizando o pontapé inicial do evento.

“Para mim, foi emocionante, não consegui parar de chorar. São 45 anos de Jogos Regionais como atleta e dirigente, 34 anos trabalhando na Secretaria de Esportes e Lazer (de São Bernardo). É uma vida. Tenho muito orgulho de todos que ao longo desses anos estiveram comigo. É a minha vida”, descreveu Maurão.

Anfitrião desta edição dos Jogos Regionais, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) exaltou a trajetória de Maurão como exemplo aos jovens atletas. “É um dia simbólico, a volta do esporte em São Bernardo como prioridade para a população, do adolescente à competição de alto rendimento. É um resgate da nossa história e o Mauro vai continuar nos ajudando. Ele sabe que tem a missão de nos ajudar”, disse.