Timão toma gol nos acréscimos e perde do Red Bull Bragantino

No retorno aos gramados após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians perdeu ontem na Neo Química Arena, com requintes de crueldade: um gol marcado aos 52 minutos da etapa final, sacramentando a vitória do Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com a derrota, a torcida do Timão voltou a cobrar desempenho melhor do time, que completou quatro jogos sem vencer. O Massa Bruta, por sua vez, dorme em terceiro na classificação.

Com o resultado, o Bragantino chegou aos 26 pontos, enquanto o Timão, com 16 pontos, segue estagnado na segunda metade da tabela de classificação.

O primeiro tempo em Itaquera teve um Corinthians tentando buscar a iniciativa ao som de sua torcida, mas os comandados de Fernando Seabra não se intimidaram e frearam a ofensiva alvinegra. Até que aos 26 minutos, o árbitro Bruno Arleu marcou um pênalti polêmico cometido por Cacá na grande área, convertido depois por Eduardo Sasha, colocando o time do interior paulista na frente em plena Neo Química.

Em seguida, o Timão passou a pressionar para ir atrás do empate, mas Lucão defendeu bem o gol do Massa Bruta. No fim do primeiro tempo, houve confusão entre os atletas dos dois lados.

No segundo tempo, a equipe de Dorival Júnior voltou decidida a arrancar a igualdade no placar. Logo aos 7 minutos, em cobrança de escanteio de Memphis Depay, Gustavo Henrique cabeceou e Sant’Anna tirou em cima da linha, mas a bola sobrou para Cacá, de cabeça, balançar as redes. Em seguida, o Timão seguiu no campo ofensivo atrás da virada, só que Lucão estava em noite inspirada, freando o holandês e Romero.

Daí, aos 52 minutos, veio o castigo: em cruzamento pela esquerda, Pedro Henrique bateu para o gol e a bola bateu na trave, ficando viva aos pés de Thiago Borbas, que aproveitou para definir a vitória dos visitantes.

O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, contra o Ceará, fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele (Ryan), José Martínez, André Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Romero (Guilherme) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Agustin Sant'Anna (Nathan), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Pitta (Thiago Borbas), Vinicinho (Mosquera) e Eduardo Sasha (Lucas Barbosa). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Sasha (pênalti), aos 30 minutos do primeiro tempo. Cacá, aos 7, e Thiago Borbas, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucão, Borbas, Vinicinho, Pitta, Santa'Anna (Bragantino); Matheuzinho, Guilherme, Bidu, Memphis, Martinez e Romero (Corinthians).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 2.356.795,30

PÚBLICO - 33.847 torcedores.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).