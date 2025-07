Renato Peixe tenta amenizar crise na estreia pelo Santo André

O técnico Renato Peixe chegou ao Santo André com a missão de recuperar o clube na disputa da Copa Paulista, e realiza sua estreia hoje no jogo que marca o fim do primeiro turno da fase de grupos, quando o Ramalhão vai até Osasco para enfrentar o Oeste, às 19h, no Estádio José Liberatti.

A derrota por 2 a 0 no clássico contra o São Caetano, na última rodada, foi a gota d’água para a direção demitir o comandante José Oliveira, que deu lugar a Renato Peixe. O resultado deixou o time andreense na lanterna do Grupo 4. A equipe ainda não venceu na campanha (dois empates e duas derrotas) e soma apenas dois pontos.

Além da troca no comando técnico, o Ramalhão se anima para buscar a reação por causa da campanha instável do Oeste na competição. O time de Osasco soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Jogando como mandante, porém, o a equipe mostra força, com uma vitória (1 a 0 frente ao São Caetano) e um empate (0 a 0 com o Taubaté).

O duelo marca o encontro entre os dois piores ataques da competição. Enquanto o time andreense não marcou gols, o Oeste balançou as redes somente uma vez.

FICHA TÉCNICA

OESTE Luiz Carlos; Kaik Vicoza, Gabriel Santos, Ryan Cardoso e Enzo Faria; Eliel, João Vitor e Vitor Lima; Lucas Alvim, Izaqueu e Guilherme Nascimento. Técnico: Silvio Canuto.